Рома націлилась на трансфер ексзахисника Боруссії та Баварії

Італійська Рома зробила пропозицію колишньому захиснику Баварії та Боруссії Дортмунд Матсу Гуммельсу.

Про це повідомляє інсайдер Ніколо Скіра.

35-річному німцю запропонують контракт до літа наступного року із зарплатнею 2 мільйони євро, а також можливі бонуси.

🚨 Excl. - #ASRoma have offered a contract until 2025 (€2M + bonuses) to Mats #Hummels, which is reflecting. The centre-back has turned down several bids in the last days (Bologna, West Ham, Leverkusen, Ajax, SportingCP, Real Mallorca, Real Sociedad and Saudi Clubs). #transfers — Nicolò Schira (@NicoSchira) August 30, 2024

У минулому сезоні гравець провів за Боруссію 40 матчів, у яких відзначився 4 забитими голами та оформив один асист. Раніше "джмелі" оголосили про відхід Матса за взаємною згодою сторін, а захисник зворушливо попрощався з уболівальниками.

Раніше повідомлялося, що італійська Болонья зробила пропозицію гравцю, а також мадридський Реал проявляв інтерес до німця.