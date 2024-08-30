Рома націлилась на трансфер ексзахисника Боруссії та Баварії
Матс Гуммельс
Getty Images
Італійська Рома зробила пропозицію колишньому захиснику Баварії та Боруссії Дортмунд Матсу Гуммельсу.
Про це повідомляє інсайдер Ніколо Скіра.
35-річному німцю запропонують контракт до літа наступного року із зарплатнею 2 мільйони євро, а також можливі бонуси.
У минулому сезоні гравець провів за Боруссію 40 матчів, у яких відзначився 4 забитими голами та оформив один асист. Раніше "джмелі" оголосили про відхід Матса за взаємною згодою сторін, а захисник зворушливо попрощався з уболівальниками.
Раніше повідомлялося, що італійська Болонья зробила пропозицію гравцю, а також мадридський Реал проявляв інтерес до німця.