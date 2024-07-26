Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Болонья зробила офіційну пропозицію Гуммельсу

Олександр Булава — 26 липня, 18:38
Болонья зробила офіційну пропозицію Гуммельсу

Італійська Болонья зробила офіційну пропозицію колишньому захиснику Боруссії Дортмунд Матсу Гуммельсу.

Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

"Ми чекаємо на рішення Гуммельса. Ми представили йому наш проєкт", – сказав генеральний директор клубу Клаудіо Фенуччі.

Зазначається, що гравцю вже забронювали медичний огляд, але він попросив більше часу, щоб прийняти рішення.

35-річному німцю запропонують контракт до літа наступного року із зарплатою у 2 млн євро + 1 млн євро бонусами.

У минулому сезоні гравець провів за Боруссію 40 матчів, у яких відзначився 4 забитими голами та оформив один асист. Раніше "джмелі" оголосила про відхід Матса за взаємною згодою сторін, а захисник зворушливо попрощався з уболівальниками.

Болонья Гуммельс Чемпіонат Італії, Серія А Футбольні трансфери

Гуммельс

Реал може перехопити у Болоньї чемпіона світу-2014
Болонья працює над трансфером ексгравця Боруссії Дортмунд
Безкоштовна допомога. Топ-10 вільних агентів, за якими полюють найкращі клуби
Болонья проведе переговори з ексгравцем Боруссії Дортмунд
Новачок Серії А планує підписати Гуммельса

Останні новини