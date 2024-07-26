Болонья зробила офіційну пропозицію Гуммельсу
Італійська Болонья зробила офіційну пропозицію колишньому захиснику Боруссії Дортмунд Матсу Гуммельсу.
Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.
"Ми чекаємо на рішення Гуммельса. Ми представили йому наш проєкт", – сказав генеральний директор клубу Клаудіо Фенуччі.
Зазначається, що гравцю вже забронювали медичний огляд, але він попросив більше часу, щоб прийняти рішення.
35-річному німцю запропонують контракт до літа наступного року із зарплатою у 2 млн євро + 1 млн євро бонусами.
У минулому сезоні гравець провів за Боруссію 40 матчів, у яких відзначився 4 забитими голами та оформив один асист. Раніше "джмелі" оголосила про відхід Матса за взаємною згодою сторін, а захисник зворушливо попрощався з уболівальниками.