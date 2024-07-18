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Баєр може підсилитися ексзахисником Ліверпуля

Игорь Чернявский — 18 липня, 17:05
Баєр може підсилитися ексзахисником Ліверпуля

Камерунський захисник Жоель Матіп потрапив у сферу інтересів Баєра.

Про це повідомив інсайдер Sky Sports Флоріан Плеттенберг.

За його інформацією, у трансфері 32-річного центрбека особисто зацікавлений головний тренер "фармацевтів" Хабі Алонсо.

Попереднім клубом Жоеля був Ліверпуль, у якому він провів 8 років. У складі мерсисайдців камерунець по разу виграв усі можливі турніри і кілька років був важливою частиною команди Клоппа.

Втім, останніми роками Матіп постійно страждав від травм, через що втратив місце в основі. Раніше Жоель уже виступав у Німеччині. У період з 2009 по 2016 рік він захищав кольори рідного клубу — Шальке.

Чемпіонат Німеччини, Бундесліга 1 Ліверпуль Матіп Хабі Алонсо Баєр Леверкузен

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