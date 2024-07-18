Баєр може підсилитися ексзахисником Ліверпуля
Камерунський захисник Жоель Матіп потрапив у сферу інтересів Баєра.
Про це повідомив інсайдер Sky Sports Флоріан Плеттенберг.
За його інформацією, у трансфері 32-річного центрбека особисто зацікавлений головний тренер "фармацевтів" Хабі Алонсо.
Попереднім клубом Жоеля був Ліверпуль, у якому він провів 8 років. У складі мерсисайдців камерунець по разу виграв усі можливі турніри і кілька років був важливою частиною команди Клоппа.
Втім, останніми роками Матіп постійно страждав від травм, через що втратив місце в основі. Раніше Жоель уже виступав у Німеччині. У період з 2009 по 2016 рік він захищав кольори рідного клубу — Шальке.