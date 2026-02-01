Маркевич назвав двох "найважчих" футболістів у тренерській кар'єрі

Легендарний український тренер Мирон Маркевич пригадав гравців, з якими йому було найважче працювати.

Про це він розповів виданню Український футбол.

Іменитий наставник виділив двох футболістів, з якими працював у Металісті. Першим він назвав бразильця Жажу Коельйо, який був головною зіркою харків'ян у 2008-2010 роках.

"Першим непростим був Жажа. Він ніде у Європі не міг прижитись. З'явився у Туреччині на перегляд з бутсами у пакеті прямо під час тренування. Думаю, такого кадру ще не було. Кажу, щоб перед виходом на поле трохи потягнувся – мені не треба, відповідає. І вже за десять хвилин я зателефонував Ярославському: терміново беріть (сміється). Якби в нього футбол був на першому місці – це топовий гравець збірної Бразилії. Він не пиячив, але дуже любив гулянки, розваги, дискотеки. Постійно повно друзів з Бразилії в нього було, всім подарунки купляв, на балконі шашлики смажив на паркетних дошках", – сказав Маркевич.

Другим Мирон Богданович назвав не легіонера, а українця – Олександра Рикуна. За його словами, півзахисник був дуже корисним команді, хоча часто перебував не в найкращих кондиціях.

"Саня Рикун – то зрозуміло. Але чотири роки ми протягнули з ним. Мав свою методику його виховання. Відправляв його, потім вертав. Розумів, що з його вадою нічого не зробиш, але як тренер мав використати його потенціал. І він нам дуже серйозно допоміг, за що я йому вдячний. Сподіваюсь, це обопільно", – розповів фахівець.

Зазначимо, що 1 лютого Мирон Маркевич святкує свій 75 день народження.




