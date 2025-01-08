Джерело повідомило, у який саме топклуб МЛС може перейти Кочергін

Український півзахисник польського Ракува Владислав Кочергін може стати гравцем клубу MLS Лос-Анджелес.

Про це інформує Динамоманія.

Раніше повідомлялося, що сторони вже ведуть перемовини щодо трансферу, однак назву клубу не розголошували.

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Кочергін виступає за Ракув з березня 2022 року. Тransfermarkt оцінює гравця у 2 млн євро.

У поточному сезоні Владислав зіграв за команду 19 матчів, забив 4 голи та віддав 3 асисти. Його угода з польським клубом чинна до літа 2025 року.