Джерело повідомило, у який саме топклуб МЛС може перейти Кочергін
Владислав Кочергін
ФК Ракув
Український півзахисник польського Ракува Владислав Кочергін може стати гравцем клубу MLS Лос-Анджелес.
Про це інформує Динамоманія.
Раніше повідомлялося, що сторони вже ведуть перемовини щодо трансферу, однак назву клубу не розголошували.
Кочергін виступає за Ракув з березня 2022 року. Тransfermarkt оцінює гравця у 2 млн євро.
У поточному сезоні Владислав зіграв за команду 19 матчів, забив 4 голи та віддав 3 асисти. Його угода з польським клубом чинна до літа 2025 року.