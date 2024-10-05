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Кочергін вчергове забив у чемпіонаті Польщі

Олексій Мурзак — 5 жовтня, 19:41
Кочергін вчергове забив у чемпіонаті Польщі
Владислав Кочергін
facebook.com/RakowCzestochowa

Український атакувальний півзахисник Ракува Владислав Кочергін забив гол у матчі 11 туру польської Екстракляси з Радом'яком.

На 90+1 хвилині Владислав пробив з-за меж штрафного майданчика точно в лівий кут воріт суперника, встановивши остаточний рахунок 2:0.

У поточному сезоні Кочергін зіграв за Ракув 12 матчів, забив 2 голи і віддав 1 асист. Команда посідає 2-е місце в чемпіонаті.

Раніше Кочергін потрапив у символічну збірну дев'ятого туру.

Екстракляса Ракув Владислав Кочергін

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