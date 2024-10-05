Кочергін вчергове забив у чемпіонаті Польщі

Український атакувальний півзахисник Ракува Владислав Кочергін забив гол у матчі 11 туру польської Екстракляси з Радом'яком.

На 90+1 хвилині Владислав пробив з-за меж штрафного майданчика точно в лівий кут воріт суперника, встановивши остаточний рахунок 2:0.

To jest Kochergin na miarę jego możliwości! #RADRCZ pic.twitter.com/tKyITI7nVU — Polski Ligowiec (@polski_ligowiec) October 5, 2024

У поточному сезоні Кочергін зіграв за Ракув 12 матчів, забив 2 голи і віддав 1 асист. Команда посідає 2-е місце в чемпіонаті.

Раніше Кочергін потрапив у символічну збірну дев'ятого туру.