Український хавбек потрапив у символічну збірну 9 туру чемпіонату Польщі

Український атакувальний півзахисник Ракува Владислав Кочергін потрапив у символічну збірну дев'ятого туру польської Екстракляси-2024/25.

Її опублікувала пресслужба чемпіонату Польщі.

Gwiazdy weekendu 🌟 pic.twitter.com/29KeJypItd — PKO BP Ekstraklasa (@_Ekstraklasa_) September 23, 2024

Клуб українця у 9 турі впевнено здолав на власному полі Заглємбе (5:1). Рахунок у матчі відкрив саме Кочергін.

Для хавбека це був перший гол у сезоні. До цього на його рахунку за 8 поєдинків була лише результативна передача.

28-річний Кочергін приєднався до польського клубу у березні 2022 року на правах вільного агента.

Нагадаємо, минулими вихідними до символічної збірної чемпіонату Шотландії потрапив Микола Кухаревич.