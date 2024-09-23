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Український хавбек потрапив у символічну збірну 9 туру чемпіонату Польщі

Руслан Травкін — 23 вересня, 16:00
Український хавбек потрапив у символічну збірну 9 туру чемпіонату Польщі
Владислав Кочергін
facebook.com/RakowCzestochowa

Український атакувальний півзахисник Ракува Владислав Кочергін потрапив у символічну збірну дев'ятого туру польської Екстракляси-2024/25.

Її опублікувала пресслужба чемпіонату Польщі.

Клуб українця у 9 турі впевнено здолав на власному полі Заглємбе (5:1). Рахунок у матчі відкрив саме Кочергін.

Для хавбека це був перший гол у сезоні. До цього на його рахунку за 8 поєдинків була лише результативна передача.

28-річний Кочергін приєднався до польського клубу у березні 2022 року на правах вільного агента.

Нагадаємо, минулими вихідними до символічної збірної чемпіонату Шотландії потрапив Микола Кухаревич.

Ракув символічна збірна Владислав Кочергін

Владислав Кочергін

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