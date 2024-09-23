Український хавбек потрапив у символічну збірну 9 туру чемпіонату Польщі
Владислав Кочергін
facebook.com/RakowCzestochowa
Український атакувальний півзахисник Ракува Владислав Кочергін потрапив у символічну збірну дев'ятого туру польської Екстракляси-2024/25.
Її опублікувала пресслужба чемпіонату Польщі.
Клуб українця у 9 турі впевнено здолав на власному полі Заглємбе (5:1). Рахунок у матчі відкрив саме Кочергін.
Для хавбека це був перший гол у сезоні. До цього на його рахунку за 8 поєдинків була лише результативна передача.
28-річний Кочергін приєднався до польського клубу у березні 2022 року на правах вільного агента.
Нагадаємо, минулими вихідними до символічної збірної чемпіонату Шотландії потрапив Микола Кухаревич.