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Коноплянка назвав гравця, якого необхідно викликати у збірну України

Олександр Булава — 14 листопада 2024, 08:55
Коноплянка назвав гравця, якого необхідно викликати у збірну України
Владислав Кочергін
Фото: ФК Ракув

Колишній гравець збірної України Євген Коноплянка вважає, що тренерському штабу національної команди необхідно звернути увагу на Владислава Кочергіна, який нині виступає у чемпіонаті Польщі за Ракув.

Про це Коноплянка розповів у коментарі "Трибуні".

"Навіть зараз спало на думку, чому ні разу не викликали Кочергіна. Чому ніхто ніколи на нього не звертав уваги? Я ще був гравцем – і запитував: "Чому тебе не викликають? Може, вони не знають, що є така команда Ракув? Як можуть не викликати тебе, якщо ти чемпіон Польщі?".

Він грає всі матчі на достатньо високому рівні. І навіть зараз вони борються за чемпіонство, він забиває голи – і його не викликають. Це до того, що всі тренери повинні слідкувати й відчувати гравців, на що вони здатні" – сказав Коноплянка.

У поточному сезоні Кочергін зіграв за Ракув 15 матчів, забив 2 голи й віддав 1 асист. Команда посідає третє місце в чемпіонаті Польщі.

Нагадаємо, збірна України свій матч у Лізі націй зіграє 16 листопада проти Грузії. Гра відбудеться 16 листопада о 19:00 за київським часом. Далі на українців чекатиме гра проти Албанії (19 листопада о 21:45 за Києвом).

Збірна України з футболу Євген Коноплянка Ліга націй УЄФА Ракув Владислав Кочергін

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