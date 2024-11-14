Коноплянка назвав гравця, якого необхідно викликати у збірну України
Колишній гравець збірної України Євген Коноплянка вважає, що тренерському штабу національної команди необхідно звернути увагу на Владислава Кочергіна, який нині виступає у чемпіонаті Польщі за Ракув.
Про це Коноплянка розповів у коментарі "Трибуні".
"Навіть зараз спало на думку, чому ні разу не викликали Кочергіна. Чому ніхто ніколи на нього не звертав уваги? Я ще був гравцем – і запитував: "Чому тебе не викликають? Може, вони не знають, що є така команда Ракув? Як можуть не викликати тебе, якщо ти чемпіон Польщі?".
Він грає всі матчі на достатньо високому рівні. І навіть зараз вони борються за чемпіонство, він забиває голи – і його не викликають. Це до того, що всі тренери повинні слідкувати й відчувати гравців, на що вони здатні" – сказав Коноплянка.
У поточному сезоні Кочергін зіграв за Ракув 15 матчів, забив 2 голи й віддав 1 асист. Команда посідає третє місце в чемпіонаті Польщі.
Нагадаємо, збірна України свій матч у Лізі націй зіграє 16 листопада проти Грузії. Гра відбудеться 16 листопада о 19:00 за київським часом. Далі на українців чекатиме гра проти Албанії (19 листопада о 21:45 за Києвом).