Коноплянка назвав гравця, якого необхідно викликати у збірну України

Колишній гравець збірної України Євген Коноплянка вважає, що тренерському штабу національної команди необхідно звернути увагу на Владислава Кочергіна, який нині виступає у чемпіонаті Польщі за Ракув.

Про це Коноплянка розповів у коментарі "Трибуні".

"Навіть зараз спало на думку, чому ні разу не викликали Кочергіна. Чому ніхто ніколи на нього не звертав уваги? Я ще був гравцем – і запитував: "Чому тебе не викликають? Може, вони не знають, що є така команда Ракув? Як можуть не викликати тебе, якщо ти чемпіон Польщі?".

Він грає всі матчі на достатньо високому рівні. І навіть зараз вони борються за чемпіонство, він забиває голи – і його не викликають. Це до того, що всі тренери повинні слідкувати й відчувати гравців, на що вони здатні" – сказав Коноплянка.