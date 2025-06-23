У Ракуві назвали деталі травми Кочергіна
Владислав Кочергін
Ракув
Український півзахисник Ракува Владислав Кочергін ризикує пропустити тривалий термін через травму.
Про це повідомляє пресслужба клубу.
Футболіст зазнав ушкодження під час недільного тренування. Детальні обстеження виявили у нього розрив хрестоподібних зв'язок та травма меніска.
Найближчим часом Владислав перенесе операцію та пропустить від 9 до 12 місяців.
29-річний Кочергін став гравцем Ракува у березні 2022 року і за цей час зіграв 133 матчі, в яких забив 25 голів та віддав 13 результативних передач.
Окрім польського колективу та Зорі хавбек виступав також за Дніпро.
На початку весни Кочергін продовжив контракт зі своїм клубом.