У Ракуві назвали деталі травми Кочергіна

Український півзахисник Ракува Владислав Кочергін ризикує пропустити тривалий термін через травму.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Футболіст зазнав ушкодження під час недільного тренування. Детальні обстеження виявили у нього розрив хрестоподібних зв'язок та травма меніска.

Найближчим часом Владислав перенесе операцію та пропустить від 9 до 12 місяців.

Vladyslav Kochergin doznał kontuzji podczas niedzielnego treningu. Niestety, szczegółowe badania wykazały u naszego zawodnika zerwanie więzadeł krzyżowych (ACL) oraz uraz łąkotki.



"Kochi" w najbliższych dniach przejdzie zabieg i rozpocznie rehabilitację, która potrwa od 9 do 12… pic.twitter.com/V8h5b9TCvp — Raków Częstochowa (@Rakow1921) June 23, 2025

29-річний Кочергін став гравцем Ракува у березні 2022 року і за цей час зіграв 133 матчі, в яких забив 25 голів та віддав 13 результативних передач.

Окрім польського колективу та Зорі хавбек виступав також за Дніпро.

На початку весни Кочергін продовжив контракт зі своїм клубом.