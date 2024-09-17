Український форвард потрапив у символічну збірну 5 туру чемпіонату Шотландії

Український нападник Гіберніана Микола Кухаревич потрапив у символічну збірну п'ятого туру шотландської Прем'єр-ліги-2024/25.

Її опублікував статистичний портал WhoScored.

Кухаревич отримав оцінку 7,81 й опинився серед одинадцяти найкращих гравців туру.

У шотландському клубі 23-річний гравець перебуває на правах оренди з Свонсі Сіті. Зараз на рахунку Кухаревича 2 результативних удари в 6 матчах у всіх турнірах цього сезону.

14 вересня, відбувся матч 5-го туру чемпіонату Шотландії між клубами Гіберніан та Сент-Джонстон.

У стартовому складі господарів вийшов українець Микола Кухаревич, який зумів відкрити рахунок у матчі на 45-й хвилині. У підсумку його команда здобула перемогу з рахунком 2:0.