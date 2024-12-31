Український півзахисник Ракува може перейти в топклуб МЛС

Український півзахисник польського Ракува Владислав Кочергін може стати гравцем одного з топклубів MLS.

Про це інформує Динамоманія.

Не вказано, про який саме клуб йдеться, водночас зазначено, що сторони зараз ведуть перемовини.

Також повідомляється, що американці давно стежать за виступами Кочергіна. Зокрема директор клубу прилітав на ігри за участю українця.

Кочергін виступає за Ракув з березня 2022 року. Тransfermarkt оцінює гравця у 2 млн євро.

У поточному сезоні Владислав зіграв за команду 19 матчів, забив 4 голи та віддав 3 асисти. Його угода з польським клубом чинна до літа 2025 року.

Раніше повідомлялося, що польський футбольний союз призупинив дію ліцензії клубу Лехія та наклав на команду трансферний бан. За цей клуб виступає шестеро українських футболістів.