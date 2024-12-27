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Польський футбольний союз призупинив дію ліцензії клубу, за який виступають шестеро українців

Олексій Мурзак — 27 грудня 2024, 19:28
Польський футбольний союз призупинив дію ліцензії клубу, за який виступають шестеро українців

Польський футбольний союз призупинив дію ліцензії клубу Лехія та наклав на команду трансферний бан.

Про це повідомила пресслужба PZPN.

Зокрема, Лехія не дограє поточний сезон і буде позбавлена місця в Екстраклясі (елітний дивизіон чемпіонату Польщі з футболу).

Причиною стало недотримання фінансової звітності.

Зазначимо, що у складі цього клубу виступають шестеро українських футболістів, а саме: голкіпер Богдан Сарнавський, півзахисник Іван Желізко та форварди Богдан В'юнник і Максим Хлань.

Водночас Антон Царенко та Сергій Булеца грали за польский клуб у першому колі першості на правах оренди з Динамо.

Лехія

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