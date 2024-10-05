Кобін: Інгулець задоволений нічиєю з Карпатами
Головний тренер Інгульця Василь Кобін прокоментував нічию із львівськими Карпатами (1:1) у 9-му турі Української Прем'єр-ліги.
Цитує наставника пресслужба "зелено-білих".
"Якщо говорити загалом, то так, гра мені сподобалась. Було багато моментів: як біля наших воріт, так і поруч з воротами Карпат. Гравців підвела реалізація. Можливо, на це вплинули погодні умови.
Зважаючи на усі події, які відбувались на полі, ми задоволенні нічиєю. Це справедливий результат. Можливо, Карпати були трохи ближчими до перемоги завдяки пенальті. Наші гравці сьогодні провели хороший матч, але підвела реалізація", – зазначив тренер.
Наставник відповів у тому числі й на запитання про ключовий епізод у грі – відбитий одинадцятиметровим голкіпером Інгульця.
"Потрібно зважати на всі умови. Якщо голкіпер відбиває пенальті на 82-й хвилині, то можна вважати що "Карпати" були ближчими до перемоги. Якби ми забили першими, то все складалося б по-іншому. Обидві команди грали у якісний футбол. Було багато ударів, прострілів, багато довелось працювати голкіперам та захисникам. Я думаю, що глядачі мають бути задоволені футболом. Не забили, але… Є такий фактор, як майстерність. Без неї ніяк. Багато можливостей гравці не реалізували", – сказав Кобін.
Насичений поєдинок між Карпатами та Інгульцем завершився нульовою нічиєю. Команда з Петрового наразі з 5 очками посідає останню сходинку в турнірній таблиці чемпіонату.