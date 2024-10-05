Кобін: Інгулець задоволений нічиєю з Карпатами

Головний тренер Інгульця Василь Кобін прокоментував нічию із львівськими Карпатами (1:1) у 9-му турі Української Прем'єр-ліги.

Цитує наставника пресслужба "зелено-білих".

"Якщо говорити загалом, то так, гра мені сподобалась. Було багато моментів: як біля наших воріт, так і поруч з воротами Карпат. Гравців підвела реалізація. Можливо, на це вплинули погодні умови.

Зважаючи на усі події, які відбувались на полі, ми задоволенні нічиєю. Це справедливий результат. Можливо, Карпати були трохи ближчими до перемоги завдяки пенальті. Наші гравці сьогодні провели хороший матч, але підвела реалізація", – зазначив тренер.