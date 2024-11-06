Відомо, хто прокоментує матч Ліги Європи Динамо – Ференцварош

7 листопада київське Динамо проведе номінально домашній матч 4-го туру основного етапу Ліги Європи проти угорського Ференцвароша. Стартовий свисток на арені "Фолькспаркштадіон" у німецькому Гамбурзі пролунає о 22:00 за Києвом.

Цей та інші поєдинки основного раунду Ліги Європи та Ліги конференцій покаже медіасервіс MEGOGO – офіційний мовник єврокубків УЄФА в Україні. Ігри можна переглянути за передплатами "Спорт", "Максимальна" та "Максимальна + благодійність".

Матч Динамо – Ференцварош прокоментують Володимир Кобельков і Віталій Кравченко. О 21:00 розпочнеться студія MEGOGO з ведучими Олександрою Кучеренко і Сергієм Лук’яненком. Їхніми гостями будуть колишні гравці збірної України Едуард Цихмейструк та Олександр Головко.

Трансляцію на медіасервісі MEGOGO можна знайти в підрозділі "Футбол" в розділі "Спорт", а також на каналі "MEGOGO Футбол Перший". Крім того, Чемпіон проведе текстову трансляцію зустрічі.

MEGOGO також покаже усі матчі ігрового дня Ліги конференцій, крім поєдинку Легія Варшава – Динамо Мінськ, оскільки медіасервіс принципово не транслює ігри за участі російських та білоруських команд.

Нагадаємо, кияни поки не набрали очок в турнірній таблиці Ліги Європи, поступившись у трьох стартових турах Лаціо (0:3), Гоффенгайму (0:2) і Ромі (0:1). Ференцварош здобув 3 очки, здолавши Ніццу (1:0). У інших матчах угорський колектив поступився Тоттенгему (1:2) і Андерлехту (1:2).