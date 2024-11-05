Динамо Київ – Ференцварош: анонс матчу основного етапу Ліги Європи

У четвер, 7 листопада, київське Динамо проведе четвертий матч у Лізі Європи сезону-2024/25. Суперником "біло-синіх" буде угорський Ференцварош.

Зустріч відбудеться на стадіоні "Фолькспаркштадіон" у Гамбурзі, Німеччина. Стартовий свисток пролунає о 22:00 за Києвом. Чемпіон традиційно проведе текстову трансляцію зустрічі.

Динамо

Команда Олександра Шовковського в минулому сезоні програла чемпіонську гонку в Українській Прем'єр-лізі донецькому Шахтарю, вчергове здобувши срібні медалі. Статус віцечемпіона України дозволив Динамо поборотися за Лігу чемпіонів у кваліфікаційних раундах, які виявилися занадто складною перешкодою.

Початок цьогорічної єврокубкової компанії вийшов багатообіцяючим. Спочатку кияни двічі розгромили принципового суперника – сербський Партизан (6:2, 3:0), потім залишили за бортом турніру шотландський Рейнджерс (1:1, 2:0). Однак отримати квиток в основний етап Ліги чемпіонів завадив австрійський Зальцбург (0:2, 1:1). Тож Динамо вилетіло в Лігу Європи, де стартувало вкрай невдало.

Спершу кияни розгромно поступилися італійському Лаціо (0:3), згодом зазнали поразки від німецького Гоффенгайма (0:2), а в минулому матчі мінімально поступилося Ромі (0:1). При цьому "біло-сині" досі не забивали в основному етапі євросезону. В Українській Прем'єр-лізі підопічні Шовковського виступають поки досить вдало, здобувши 9 перемог та двічі зігравши внічию. Динамо, як і Олександрія, очолює турнірну таблицю, випереджаючи третій Шахтар на 6 балів.

В поєдинку проти Ференцвароша киянам не допоможуть вінгер Максим Брагару, який в минулому матчі отримав червону картку, та Олександр Піхальонок з Денисом Поповим, що наразі травмовані.

ФК Динамо

Ференцварош

У сезоні-2023/24 Ференцварош вшосте поспіль став чемпіоном Угорщини та отримав право змагатися у кваліфікації Ліги чемпіонів. Там він спершу пройшов уельський Нью-Сейнтс, проте одразу ж поступився данському Мідтьюланну та потрапив у плейоф кваліфікації Ліги Європи, де у напруженому протистоянні переміг боснійський Борац Баня-Лука (лише в серії пенальті).

В основному етапі ЛЄ Ференцварош, як і Динамо, програв у перших двох матчах проти Андерлехта та Тоттенгема, проте у третьому турі здобув мінімальну перемогу над Ніццою. Що ж стосується чемпіонату Угорщини, то там колектив поділяє першу сходинку з Академією Пушкаша (в обох команд по 23 очка), проте у Ференцвароща ще є гра в запасі.

У матчі проти Динамо команді не допоможе літній новачок Рауль Густаво. Більше втрат у колективі немає.

Турнірна ситуація

Наразі що Динамо, що Ференцварош знаходяться у нижній частині турнірної таблиці ЛЄ. Проте якщо у киян 0 очок та передостання сходинка загалом, то угорці з 3 балами посідають передостаннє місце з тих, що дають право грати в наступному етапі (23 позиція, вихід у додатковий етап турніру).

Історія зустрічей

Київське Динамо та угорський Ференцварош зустрічалися між собою тричі. На рахунку української команди дві перемоги, ще одна гра завершилася внічию. Перший матч відбувся ще у далекому 1975 році у фіналі Кубку володарів кубків УЄФА та завершився розгромною перемогою киян.

Наступні ж 2 поєдинки відбулися відносно нещодавно, у 2020 році в груповому етапі Ліги чемпіонів. Тоді команди спершу зіграли внічию 2:2, а потім Динамо мінімально здолало суперника.

Орієнтовні склади

Динамо: Бущан – Тимчик, Біловар, Михавко, Дубінчак, Бражко, Шапаренко, Буяльський, Кабаєв, Ярмоленко, Ванат.

Ференцварош: Дібус – Макрецкіс, Гартенманн, Сіссе, Чівич, Абу Фані, Ромменс, Траоре, Каді, Захаріассен, Варга.

Де дивитися

Дивитися матч онлайн в Україні можна на медіасервісі MEGOGO. Перегляд буде доступний за передплатами "Максимальна", "Спорт" або "Оптимальна".

Прогноз букмекерів

На думку букмекерів, фаворитом протистояння є саме Динамо. На перемогу киян дають коефіцієнт 2,34, нічию оцінюють в 3,35, а ось на перемогу Ференцвароша дають коефіцієнт 3,20.

Прогноз Чемпіона

Перемога Динамо – 2:1.