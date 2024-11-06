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Динамо Київ – Ференцварош: онлайн-трансляція

Станіслав Лисак — 6 листопада 2024, 08:45
Динамо Київ – Ференцварош: онлайн-трансляція
ФК Динамо Київ

Київське Динамо проведе матч четвертого туру основного раунду Ліги Європи сезону-2024/25. Суперником киян стане угорський Ференцварош.

Зустріч відбудеться в четвер, 7 листопада, на арені "Фолькспаркштадіон" у Гамбурзі. Початок – о 22:00 за Києвом.

Чемпіон проведе для вас текстовий онлайн поєдинку в цій новині.

Після трьох ігор підопічні Олександра Шовковського мають 0 залікових очок в активі. Ференцварош здобув одну перемогу та розташувався на 23 позиції турнірної таблиці.

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Динамо Київ

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