Інтер продовжив контракти з двома основними захисниками

Міланський Интер продовжив до літа 2026 року контракти з двома основними захисниками команди – Франческо Ачербі та Маттео Дарміаном.

Про це повідомляє Calciomercato.

Що цікаво, офіційно Інтер не оголошував про підписання нових угод з двома ветеранами. Про продовження контрактів з захисниками збірної Італії свідчить фінансовий звіт клубу за минулий сезон, який недавно був опублікований.

Дарміан виступає за Інтер з літа 2020 року. Ачербі захищає кольори чинних чемпіонів Італії з 2022 року.

Нагадаємо, у неділю, 19 жовтня Інтер у центральному матчі 9 туру Серії А вдома зіграв унічию 4:4 з Ювентусом. Наразі команда Сімоне Індзагі йде другою в турнірній таблиці чемпіонату Італії, відстаючи від Наполі на 4 очки.