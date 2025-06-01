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Захисник Інтера відмовився від виклику у збірну Італії

Олександр Булава — 1 червня 2025, 22:08
Захисник Інтера відмовився від виклику у збірну Італії
Франческо Ачербі
Getty Images

Головний тренер збірної Італії Лучано Спаллетті заявив, що захисник Інтера Франческо Ачербі не буде у заявці команди на матчі відбору на чемпіонат світу-2026.

Цитує наставника La Gazzetta dello Sport.

37-річний гравець відхилив запрошення доєднатися до національної команди, яка в червні проведе 2 матчі кваліфікації ЧС-2026.

"Ачербі не відповів на виклик. Фізичні проблеми? Ні. Він переосмислив те, що сталося навколо нього. Ми це приймаємо і рухаємося далі.

Він написав мені повідомлення, що не приїде, я йому відповів і поговорив з ним телефоном.

Є футболісти, які заслуговують на нашу увагу не менше, ніж він. Я неодноразово говорив, що маю зважати на те, що пропонує чемпіонат, і я викликав його саме з цієї причини – за те, що він показав останнім часом", – розповів Спаллетті.

Нагадаємо, збірна Італії зіграє 6 червня на виїзді з Норвегією, а 9 червня прийме Молдову.

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