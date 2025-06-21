Українська правда
Усі розділи
Усі на базу!
Чемпіон Футбол

Я божевільний, я поб'ю тебе, – гравець Інтера пригрозив фанату ПСЖ, який дражнив його фіналом Ліги чемпіонів

Олексій Погорелов — 21 червня 2025, 10:11
Франческо Ачербі
Франческо Ачербі
IMAGO

Центрбек Інтера Франческо Ачербі був помічений у конфлікті із фанатом у футболці ПСЖ під час зустрічі з вболівальниками.

Про це повідомляє ESPN.

В Інтернеті поширилося відео, у якому роздратований 37-річний італієць за допомоги перекладача погрожує фанату розбитим обличчям, якщо той не припинить діставати його нагадуванням про фінал Ліги чемпіонів.

Людина у футболці французького клубу дражнила футболіста, говорячи на його адресу: "Барколя", згадуючи вінгера ПСЖ Бредлі Барколя.

Перекладач сказав фанату, щоб той був серйознішим із Ачербі. Але потім Франческо вирішив звернутися до нього італійською.

"Я серйозно. Не смійся з мене, мені це не подобається. Я божевільний, я виб'ю з тебе все лайно", – сказав Ачербі.

Після цього захисник пішов далі, позуючи для фотографій з іншими шанувальниками.

Нагадаємо, що Інтер програв ПСЖ у фіналі Ліги чемпіонів із рахунком 0:5. Захист "нерадзуррі" нічого не міг зробити з нападом французів, який домінував протягом усього матчу.

Сьогодні, 21 червня, Інтер зіграє свій другий поєдинок на Клубному чемпіонаті світу-2025. Суперником італійців стане япокнський клуб Урава Ред Даймондс. Ця гра розпочнеться о 22:00 за київським часом.

Клубний чемпіонат світу Ліга чемпіонів ПСЖ Ачербі Інтер Мілан

Клубний чемпіонат світу

Лос-Анджелес Смолякова втратив шанси на вихід з групи, Баварія гарантувала собі плейоф КЧС-2025
Анчелотті такого не робив: Хабі Алонсо ввів новацію на тренуваннях Реала
Бенфіка Трубіна розгромила Окленлд на КЧС-2025
Фламенго здобув вольову перемогу над Челсі на КЧС-2025
Трубін вийде у старті Бенфіки на матч клубного ЧС-2025 проти Окленд Сіті

Останні новини