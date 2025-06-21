Я божевільний, я поб'ю тебе, – гравець Інтера пригрозив фанату ПСЖ, який дражнив його фіналом Ліги чемпіонів
Центрбек Інтера Франческо Ачербі був помічений у конфлікті із фанатом у футболці ПСЖ під час зустрічі з вболівальниками.
Про це повідомляє ESPN.
В Інтернеті поширилося відео, у якому роздратований 37-річний італієць за допомоги перекладача погрожує фанату розбитим обличчям, якщо той не припинить діставати його нагадуванням про фінал Ліги чемпіонів.
Людина у футболці французького клубу дражнила футболіста, говорячи на його адресу: "Барколя", згадуючи вінгера ПСЖ Бредлі Барколя.
Перекладач сказав фанату, щоб той був серйознішим із Ачербі. Але потім Франческо вирішив звернутися до нього італійською.
"Я серйозно. Не смійся з мене, мені це не подобається. Я божевільний, я виб'ю з тебе все лайно", – сказав Ачербі.
Після цього захисник пішов далі, позуючи для фотографій з іншими шанувальниками.
Нагадаємо, що Інтер програв ПСЖ у фіналі Ліги чемпіонів із рахунком 0:5. Захист "нерадзуррі" нічого не міг зробити з нападом французів, який домінував протягом усього матчу.
Сьогодні, 21 червня, Інтер зіграє свій другий поєдинок на Клубному чемпіонаті світу-2025. Суперником італійців стане япокнський клуб Урава Ред Даймондс. Ця гра розпочнеться о 22:00 за київським часом.