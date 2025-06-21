Я божевільний, я поб'ю тебе, – гравець Інтера пригрозив фанату ПСЖ, який дражнив його фіналом Ліги чемпіонів

Центрбек Інтера Франческо Ачербі був помічений у конфлікті із фанатом у футболці ПСЖ під час зустрічі з вболівальниками.

Про це повідомляє ESPN.

В Інтернеті поширилося відео, у якому роздратований 37-річний італієць за допомоги перекладача погрожує фанату розбитим обличчям, якщо той не припинить діставати його нагадуванням про фінал Ліги чемпіонів.

Людина у футболці французького клубу дражнила футболіста, говорячи на його адресу: "Барколя", згадуючи вінгера ПСЖ Бредлі Барколя.

Перекладач сказав фанату, щоб той був серйознішим із Ачербі. Але потім Франческо вирішив звернутися до нього італійською.

"Я серйозно. Не смійся з мене, мені це не подобається. Я божевільний, я виб'ю з тебе все лайно", – сказав Ачербі.

Після цього захисник пішов далі, позуючи для фотографій з іншими шанувальниками.

📲🚨 Francesco Acerbi got into a verbal altercation with a PSG fan.



“Don’t say ‘Acerbi-Barcola’, I don’t like to be made a fool of. I am crazy and I’ll beat the hell out of you.”



pic.twitter.com/QA6mPtsZKc — Inter Xtra (@Inter_Xtra) June 20, 2025

Нагадаємо, що Інтер програв ПСЖ у фіналі Ліги чемпіонів із рахунком 0:5. Захист "нерадзуррі" нічого не міг зробити з нападом французів, який домінував протягом усього матчу.

Сьогодні, 21 червня, Інтер зіграє свій другий поєдинок на Клубному чемпіонаті світу-2025. Суперником італійців стане япокнський клуб Урава Ред Даймондс. Ця гра розпочнеться о 22:00 за київським часом.