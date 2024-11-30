Циганков пропустить матч Жирони проти Вільярреала в 15 турі Ла Ліги
Віктор Циганков
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Український вінгер Жирони Віктор Циганков може пропустити матч 15 туру Ла Ліги проти Вільярреала.
Про це інформує Jornada Perfecta.
За словами наставника каталонців Мічела Санчеса, у тренерського штабу клубу є сумніви стосовно Віктора Циганкова та Ясера Аспрільї, бо вони обидва завершили попередній матч з дискомфортом.
Водночас Янхель Еррера та Габріео Мізегауй все ще не можуть грати.
"У першого щиколотка, у другого – привідний м'яз. Подивимось, як вони почуватимуться завтра. Решта у порядку. Порту також повертається", -- сказав Мічел.
Пізніше стало відомо, що українець все ж не потрапив у заявку команди на матч.
Матч Вільярреал – Жирона відбудеться 1 грудня. Початок о 15.00.
Раніше повідомлялося, що Циганков віддав 16 ключових передач в сезоні Ла Ліги 2024/25, ставши найкращим за цим показником у поточному сезоні.