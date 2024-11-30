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Циганков пропустить матч Жирони проти Вільярреала в 15 турі Ла Ліги

Олексій Мурзак — 30 листопада 2024, 15:15
Циганков пропустить матч Жирони проти Вільярреала в 15 турі Ла Ліги
Віктор Циганков
Getty Images

Український вінгер Жирони Віктор Циганков може пропустити матч 15 туру Ла Ліги проти Вільярреала.

Про це інформує Jornada Perfecta.

За словами наставника каталонців Мічела Санчеса, у тренерського штабу клубу є сумніви стосовно Віктора Циганкова та Ясера Аспрільї, бо вони обидва завершили попередній матч з дискомфортом.

Водночас Янхель Еррера та Габріео Мізегауй все ще не можуть грати.

"У першого щиколотка, у другого – привідний м'яз. Подивимось, як вони почуватимуться завтра. Решта у порядку. Порту також повертається", -- сказав Мічел.

Пізніше стало відомо, що українець все ж не потрапив у заявку команди на матч.

Матч Вільярреал – Жирона відбудеться 1 грудня. Початок о 15.00.

Раніше повідомлялося, що Циганков віддав 16 ключових передач в сезоні Ла Ліги 2024/25, ставши найкращим за цим показником у поточному сезоні.

Вільярреал Жирона Чемпіонат Іспанії, Ла Ліга Віктор Циганков Мічел Санчес

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