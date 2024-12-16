Наполі надовго втратив ключового захисника через травму

Центральний захисник Наполі та збірної Італії Алессандро Буонджорно отримав травму спини в результаті падіння на тренуванні команди у понеділок, 16 грудня.

Про це повідомляє Ніколо Скіра.

За його інформацією, у Буонджорно переломи поперечних відростків двох поперекових хребців. Лікарі прогнозують, що відновлення 25-річного захисника займе 2-3 місяця. Він повернеться у гру не раніше кінця лютого.

Це вже не перша серйозна кадрова втрата Наполі за останній час. Минулого тижня через пошкодження зв’язки коліна до кінця року вибув вінгер Хвіча Кварацхелія.

У поточному сезоні на рахунку Буонджорно 1 гол у 16 матчах за команду Антоніо Конте в усіх турнірах. Наразі неаполітанці йдуть другими у Серії А з 35 очками у 16 матчах.