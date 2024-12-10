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Наполі на декілька тижнів втратив лідера команди через травму

Олег Дідух — 10 грудня 2024, 18:36
Наполі на декілька тижнів втратив лідера команди через травму
Хвіча Кварацхелія
Getty Images

Вінгер Наполі Хвіча Кварацхелія пропустить декілька тижнів через травму.

Про це повідомляє Il Mattino.

За їхньою інформацією, у 23-річного гравця збірної Грузії діагностували пошщкодження медіальної колатеральної зв’язки коліна. Орієнтовані терміни відновлення – 2-4 тижні. Це означає, що існує доволі висока ймовірність того, що у поточному календарному році Кварацхелія більше не зіграє.

На даний момент грузинський вінгер взяв участь в усіх 15 матчах Наполі в усіх турнірах, відзначившись у них 5 голами та 3 асистами. Контракт гравця з неаполітанським клубом розрахований до літа 2027 року, трансферна вартість оцінюється у 80 мільйонів євро.

Минулого тижня повідомлялося про те, що Барселона зацікавлена у підписанні Кварацхелії.

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