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Колишня зірка Шахтаря натякнув на завершення кар’єри

Олег Дідух — 15 квітня 2025, 17:19
Колишня зірка Шахтаря натякнув на завершення кар’єри
Генріх Мхітарян
ФК Інтер

Півзахисник міланського Інтера Генріх Мхітарян зізнався, що поточний сезон для нього є дуже складним і може стати останнім у кар’єрі.

36-річного ексгравця донецьких Металурга та Шахтаря цитує Ніколо Скіра.

"Це один із найважчих сезонів у моїй кар'єрі. Класно, що ми боремося за всі трофеї. Я радий, що досяг цієї точки в кар'єрі - можливо, у мене більше не буде подібних шансів.

Інтер? Я щасливий тут. У мене залишилося рік або два в кар'єрі. Але не виключаю, що закінчу з футболом уже після цього сезону", – заявив хавбек.

Контракт Мхітаряна з Інтером діє до літа 2026 року. У поточному сезоні на рахунку хавбека 1 гол і 5 асистів у 41 матчі в усіх турнірах.

Наприкінці березня Мхітарян допускав продовження контракту з Інтером до 2027 року.

Завершення кар'єри Генріх Мхітарян Інтер Мілан

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