Мхітарян оцінив можливість залишитись в Інтері до 2027 року
Вірменський півзахисник Інтера Генріх Мхітарян оцінив своє майбутнє у міланському клубі.
Цитує гравця Inter News.
"Я хочу завершити сезон на високому рівні, як і Інтер, а потім вирішимо, чи варто мені залишитися ще на рік або піти. Ми поки що нічого не вирішили, але зараз я щасливий в Інтері і хотів би залишитися тут.
Подивимося, що буде далі – мені б хотілося підписати контракт до 2027 року, але це також залежить від мого фізичного стану. Якщо я зможу добре підтримувати форму і демонструвати такий рівень, як зараз, то ми ухвалимо відповідне рішення", – розповів Мхітарян.
У цьому сезоні Мхітарян відзначився 1 голом та 3 асистами в 37 матчах усіх турнірів. Чинний контракт гравця завершується влітку 2026 року.
Наразі Інтер лідирує в турнірній таблиці Серії А з 3-очковою перевагою над Наполі. Також "чорно-сині" вийшли до чвертьфіналу Ліги чемпіонів і півфіналу Кубку Італії, де зіграють із Баварією та Міланом відповідно.