Мхітарян оцінив можливість залишитись в Інтері до 2027 року

Вірменський півзахисник Інтера Генріх Мхітарян оцінив своє майбутнє у міланському клубі.

Цитує гравця Inter News.

"Я хочу завершити сезон на високому рівні, як і Інтер, а потім вирішимо, чи варто мені залишитися ще на рік або піти. Ми поки що нічого не вирішили, але зараз я щасливий в Інтері і хотів би залишитися тут.

Подивимося, що буде далі – мені б хотілося підписати контракт до 2027 року, але це також залежить від мого фізичного стану. Якщо я зможу добре підтримувати форму і демонструвати такий рівень, як зараз, то ми ухвалимо відповідне рішення", – розповів Мхітарян.