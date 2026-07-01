Інтер продовжив контракт із ексзіркою УПЛ

Вірменський півзахисник Генріх Мхітарян продовжив контракт із міланським Інтером.

Про це повідомляє пресслужба чемпіонів Італії.

Нова угода з 37-річним ветераном розрахована на один рік – до літа 2027 року. Фінансові умови угоди не розголошуються, проте у ЗМІ повідомляється про те, що Мхітарян пішов на суттєве скорочення зарплати і за новим контрактом заробить усього 2 мільйони євро.

Хавбек виступає за Інтер з літа 2022 року. З того часу провів 187 матчів у всіх турнірах, відзначившись у них 12 голами та 21 асистом.

Напередодні Інтер оголосив про відхід вільними агентами Яна Зоммера, Стефана Де Врея, Франческо Ачербі та Маттео Дарміана. Мхітарян став єдиним ветераном, із яким чемпіони Італії вирішили продовжити контракт.

Нагадаємо, в 2009 – 2013 роках Мхітарян виступав в чемпіонаті України за донецькі Металург і Шахтар.