Інтер на 3-4 тижні втратив основного голкіпера

Основний голкіпер міланського Інтера та збірної Швейцарії Ян Зоммер отримав травму.

Про це повідомляє La Gazzetta dello Sport.

За їхньою інформацією, в 36-річного швейцарця перелом великого пальця руки. Орієнтовні терміни відновлення – 3-4 тижні.

Зоммер точно пропустить матчі Серії А проти Дженоа, Наполі та Монци, поєдинок чвертьфіналу Кубку Італії проти Лаціо та перший матч 1/8 фіналу Ліги чемпіонів, де Інтер зі грає проти ПСВ або Феєнорда. Також під питанням участь швейцарця у поєдинку чемпіонату Італії проти Аталанти та матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.

У поточному сезоні Зоммер взяв участь у 35 матчах за Інтер у всіх турнірах, у яких він пропустив 28 голів і 19 разів відстояв "на нуль".

Нагадаємо, минулого тижня Інтер у 25 турі Серії А програв Ювентусу 0:1.