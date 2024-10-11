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Капітан Челсі може незабаром повернутися до тренувань

Олег Дідух — 11 жовтня, 18:18
Капітан Челсі може незабаром повернутися до тренувань
instagram.com/reece

Капітан лондонського Челсі Ріс Джеймс може повернутися до тренувань уже наступного тижня.

Про це повідомляє Метт Лоу:

"Ріс має повернутися до повноцінних тренувань, сподіваюся, вже наступного тижня. Я завжди ставлюся з обережністю до інформації щодо травмованих гравців, тому що може статися будь-що. Але я знаю, що в клубі розраховують на його повернення, хоч він не одразу зможе вийти на поле".

Нагадаємо, Джеймс зазнав пошкодження підчас передсезонної підготовки і досі не зіграв жодного офіційного матчу в нинішньому сезоні. Значну частину минулого сезону 24-річний захисник збірної Англії також пропустив через травму.

Нагадаємо, сьогодні хавбека Челсі Коула Палмера було визнано найкращим гравцем вересня в АПЛ.

Челсі Ріс Джеймс

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