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Захисники Реала отримали травми в Ель Класіко з Барселоною

Андрій Яросименко — 27 жовтня, 18:04
Захисники Реала отримали травми в Ель Класіко з Барселоною
Антоніо Рюдігер
Getty images

Захисники мадридського Реала Антоніо Рюдігер і Лукас Васкес отримали м'язові травми у матчі 11 туру Ла Ліги проти каталонської Барселони.

Про це повідомляє Marca.

За інформацією джерела, 33-річний Васкес відчуває дискомфорт після гри. У німецького центрального захисника значно сильніші проблеми. Джерело зазначає, що обидва гравці пройдуть додаткове обстеження, щоб вирішити їхню роль у майбутніх матчах.

Нагадаємо, поєдинок 11 туру Ла Ліги завершився розгромною перемогою Барселони. У грі відбувся скандал, фанати Реала вигукували расистські кричалки в бік Ламіна Ямала після його гола.

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