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Шість гравців Баварії потрапили до збірної першого туру КЧС

Володимир Максименко — 19 червня 2025, 14:06
Шість гравців Баварії потрапили до збірної першого туру КЧС
ФК Баварія

Стала відома символічна збірна першого туру клубного чемпіонату світу.

Про це повідомив статистичний портал Sofascore.

Так, до 11-ки кращих потрапило одразу шість представників мюнхенської Баварії, яка виграла свій матч проти Окленда з рахунком 10:0.

Також відзначимо появу Серхіо Рамоса – 39-річний захисник своїм голом приніс Монтеррею нічию з Інтером.

Team of the Week provided by Sofascore

Найвищу оцінку у 10 балів отримали двоє представників "Рекордмайстер" – Томас Мюллер (2 голи та асист) та Майкл Олісе (два голи та дві результативні передачі).

Раніше ексфутболіст ПСЖ та Барселони Неймар назвав клуб, у який міг перейти напередодні клубного ЧС.

Баварія Клубний чемпіонат світу символічна збірна SofaScore

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