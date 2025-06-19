Шість гравців Баварії потрапили до збірної першого туру КЧС

Стала відома символічна збірна першого туру клубного чемпіонату світу.

Про це повідомив статистичний портал Sofascore.

Так, до 11-ки кращих потрапило одразу шість представників мюнхенської Баварії, яка виграла свій матч проти Окленда з рахунком 10:0.

Також відзначимо появу Серхіо Рамоса – 39-річний захисник своїм голом приніс Монтеррею нічию з Інтером.

Team of the Week provided by Sofascore

Найвищу оцінку у 10 балів отримали двоє представників "Рекордмайстер" – Томас Мюллер (2 голи та асист) та Майкл Олісе (два голи та дві результативні передачі).

Раніше ексфутболіст ПСЖ та Барселони Неймар назвав клуб, у який міг перейти напередодні клубного ЧС.