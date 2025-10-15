Суддівська реформа та чемпіонат U-21: клуби УПЛ зібралися на нараду

Сьогодні, 15 жовтня, представники клубів Української Прем'єр-ліги зібралися на планове засідання в Києві.

Про це повідомляє ТаТоТаке.

За інформацією джерела, головні теми для обговорення – суддівська реформа і регламент чемпіонату U-21, який повинен повернутися в розклад вже в наступному сезоні.

Передбачається, що в складі молодіжної команди кожного клубу зможуть виходити до 5 гравців старше 21 року.

Що стосується реформування суддівської системи в Україні, то серед основних ініціаторів повернення до теми джерело називає Полісся, Кривбас і Оболонь, чию позицію підтримали Шахтар та Динамо.

