Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Суддівська реформа та чемпіонат U-21: клуби УПЛ зібралися на нараду

Олексій Мурзак — 15 жовтня 2025, 14:54
Суддівська реформа та чемпіонат U-21: клуби УПЛ зібралися на нараду

Сьогодні, 15 жовтня, представники клубів Української Прем'єр-ліги зібралися на планове засідання в Києві.

Про це повідомляє ТаТоТаке.

За інформацією джерела, головні теми для обговорення – суддівська реформа і регламент чемпіонату U-21, який повинен повернутися в розклад вже в наступному сезоні.

Передбачається, що в складі молодіжної команди кожного клубу зможуть виходити до 5 гравців старше 21 року.

Що стосується реформування суддівської системи в Україні, то серед основних ініціаторів повернення до теми джерело називає Полісся, Кривбас і Оболонь, чию позицію підтримали Шахтар та Динамо.

Нагадаємо, раніше УПЛ опублікувала символічну збірну 8-го туру, до якої не потрапив жоден представник Динамо чи Шахтаря.

Чемпіонат України, УПЛ

Чемпіонат України, УПЛ

Біловар – про критику Динамо: Облають та підуть бухими спати
Полтава – Оболонь: де дивитися матч 9-го туру УПЛ
Біловар: Бленуце самостійно перевів усю свою зарплату на ЗСУ, його ніхто не змушував цього робити
Колишній нападник Оболоні підпише контракт із Вересом – журналіст
УПЛ затвердила дати та час початку матчів 11-го туру

Останні новини