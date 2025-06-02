Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Челсі виставить на трансфер одразу 13 футболістів: хто у списку

Олексій Мурзак — 2 червня 2025, 15:19
Челсі виставить на трансфер одразу 13 футболістів: хто у списку
Getty Images

Лондонський Челсі запланував масштабний розпродаж гравців у поточне літнє трансферне вікно.

За інформацією The Telegraph, керівництво клубу планує розпрощатися із 13-ма футболістами.

У списку: Ноні Мадуеке, Крістофер Нкунку, Жоау Фелікс, Роберт Санчес, Джордже Петрович, Ренато Вейга, Бен Чілвелл, Аксель Дісасі, Веслі Фофана, Кірнан Дьюсбері-Голл, Карні Чуквуемека, Леслі Угочукву та Рахім Стерлінг.

Український вінгер Михайло Мудрик, який тимчасово відсторонений від футболу через допінговий скандал, до цього переліку не потрапив.

У сезоні 2024/25 Челсі посів четверте місце в турнірній таблиці Англійської Прем'єр-ліги, гарантувавши собі місце в основному етапі Ліги чемпіонів.

Також клуб виграв цьогорічний турнір Ліги конференцій, здолавши у фіналі Бетіс.

Чемпіонат Англії, АПЛ Футбольні трансфери Челсі Крістофер Нкунку Михайло Мудрик Рахім Стерлінг Ноні Мадуеке Жоау Фелікс

Челсі

Челсі готовий запропонувати Кайседо новий контракт
ФА наклала штраф на Вест Гем через скандування гасел проти геїв
Челсі може зберегти орендованого вінгера з Манчестер Юнайтед
Нкунку залишить Челсі в літнє трансферне вікно
УЄФА назвала найкращого гравця Ліги конференцій-2024/25

Останні новини