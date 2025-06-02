Челсі виставить на трансфер одразу 13 футболістів: хто у списку

Лондонський Челсі запланував масштабний розпродаж гравців у поточне літнє трансферне вікно.

За інформацією The Telegraph, керівництво клубу планує розпрощатися із 13-ма футболістами.

У списку: Ноні Мадуеке, Крістофер Нкунку, Жоау Фелікс, Роберт Санчес, Джордже Петрович, Ренато Вейга, Бен Чілвелл, Аксель Дісасі, Веслі Фофана, Кірнан Дьюсбері-Голл, Карні Чуквуемека, Леслі Угочукву та Рахім Стерлінг.

Український вінгер Михайло Мудрик, який тимчасово відсторонений від футболу через допінговий скандал, до цього переліку не потрапив.

У сезоні 2024/25 Челсі посів четверте місце в турнірній таблиці Англійської Прем'єр-ліги, гарантувавши собі місце в основному етапі Ліги чемпіонів.

Також клуб виграв цьогорічний турнір Ліги конференцій, здолавши у фіналі Бетіс.