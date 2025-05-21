Клуб Яремчука підписав ексгравця збірної Франції
Ремі Кабелла
ФК Олімпіакос
Олімпіакос, за який виступає форвард збірної України Роман Яремчук, оголосив про підписання атакувального хавбека Лілля Ремі Кабелла.
Про це повідомляє пресслужба грецького клубу.
Кабелла перейде в Олімпіакос на правах вільного агента. Його контракт із Ліллем закінчується влітку поточного року.
35-річний ветеран вистпає за Лілль з літа 2022 року. В поточному сезоні на його рахунку 2 голи та 4 асисти в 37 матчах в усіх турнірах.
Раніше Кабелла також виступав за Монпельє, Арль-Авіньон, Ньюкасл, Марсель, Сент-Етьєн і російський Краснодар. Провів 4 матчі за збірну Франції, був у заявці команди на чемпіонат світу 2014 року.
Нагадаємо, Олімпіакос у поточному сезоні оформив золотий дубль, вигравши чемпіонат і Кубок Греції.