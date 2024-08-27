Клуб УПЛ має кадрові втрати перед п'ятим туром чемпіонату України

Рівненський Верес зазнав кадрових втрат перед матчем п'ятого туру Української Прем'єр-ліги проти Лівого Берега.

Про це повідомляє Sport.ua.

За інформацією джерела, в цьому матчі рівнянам не допоможе правий захисник Євген Морозко. Він отримав травму, і повернеться до виступів за команду після вересневої паузи. Зазначимо, що 31-річний півзахисник підписав повноцінний контракт із клубом влітку 2024 року. До цього він виступав на правах оренди.

Також не зіграє з командою вінгер Дмитро Годя, якого відправили до молодіжного складу команди (U-19). Як зазначається, швидше за все це зроблено для того, щоб він отримував ігрову практику.

Нагадаємо, раніше рівняни перемогли ковалівський Колос у 4 турі чемпіонату України. Наразі вони посідають 11 місце у таблиці УПЛ маючи в активі 4 очка.

Їхній суперник у наступному турі, Лівий Берег, напередодні здобув свою першу перемогу в елітному дивізіоні — "лелеки" мінімально перемогли Чорноморець, та знаходяться на 14 позиції із трьома очками.