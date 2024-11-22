Верес розірвав контракт із півзахисником

Вінгер Євгеній Морозко залишає Верес.

31-річний гравець розірвав контракт із рівненським колективом за взаємною згодою сторін, повідомила клубна пресслужба.

До Вереса півзахисник приєднався минулої зими. Загалом за народний клуб він відіграв 16 матчів, забив 1 гол і виконав 2 результативні передачі​​​​​​​

Останнім часом досвідчений гравець закривав позицію крайнього захисника. Друге коло попереднього чемпіонату Євгеній провів на правах оренди з Полісся, а влітку перебрався до Вереса на повноцінній основі.

Морозко відомий виступами за Колос (2015 – 2021), звідки він перебрався до Полісся. На зорі кар’єри Євгеній грав за другі команди київського Арсенала та Севастополя, а також Діназ.

Перемога в 13-му турі над Рухом (2:0) дозволила Вересу піднятися до верхньої половини турнірної таблиці. Після міжнародної паузи на матчі національних збірних 24 листопада Верес зіграє проти одного із лідерів УПЛ – Олександрії.