Синчук став гравцем Монреаля з MLS

Канадський футбольний клуб Монреаль, який грає в Major League Soccer, оголосив про трансфер із харківського Металіста українського хавбека Геннадія Синчука.

Про це повідомила пресслужба клубу.

Сума трансферу не вказана. Сторони погодили контракт до кінця 2028 року з опцією продовження ще на один рік.

У сезоні-2024/25 18-річний футболіст відіграв за Металіст 7 матчів і забив 1 гол. На його рахунку 1 гол за 2 поєдинки у складі збірної України U-21.

Зазначимо, що раніше була інформація, що він стане гравцем італійської Болоньї, а за Монреаль буде грати на правах оренди.

Нагадаємо, невдовзі воротар збірної України Георгій Бущан стане гравцем саудівського Аль-Шабаба.