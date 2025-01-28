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Синчук став гравцем Монреаля з MLS

Руслан Травкін — 28 січня 2025, 18:44
Синчук став гравцем Монреаля з MLS
Геннадій Синчук
https://en.cfmontreal.com/

Канадський футбольний клуб Монреаль, який грає в Major League Soccer, оголосив про трансфер із харківського Металіста українського хавбека Геннадія Синчука.

Про це повідомила пресслужба клубу.

Сума трансферу не вказана. Сторони погодили контракт до кінця 2028 року з опцією продовження ще на один рік.

У сезоні-2024/25 18-річний футболіст відіграв за Металіст 7 матчів і забив 1 гол. На його рахунку 1 гол за 2 поєдинки у складі збірної України U-21.

Зазначимо, що раніше була інформація, що він стане гравцем італійської Болоньї, а за Монреаль буде грати на правах оренди.

Нагадаємо, невдовзі воротар збірної України Георгій Бущан стане гравцем саудівського Аль-Шабаба.

Металіст Монреаль Геннадій Синчук МЛС

Геннадій Синчук

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