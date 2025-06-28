Бенфіка продовжила контракт із капітаном

Центральний захисник і капітан Бенфіки продовжив контракт з "Орлами".

Про це повідомляє пресслужба португальського клубу.

Нова угода з 37-річним ветераном розрахована ще на один сезон – до літа 2026 року. Попередній контракт закінчувався 30 червня поточного року.

Отаменді виступає за Бенфіку з вересня 2020 року. В поточному сезоні на його рахунку 8 голів і 6 асистів у 53 матчах у всіх турнірах.

Раніше захисник виступав за Велес Сарсфілд, Порту, Атлетіко Мінейро, Валенсію та Манчестер Сіті. Провів 126 матчів і забив 7 голів за збірну Аргентини, в складі якої дебютував у 2009 році.

Нагадаємо, сьогодні, 28 червня, Бенфіка в 1/8 фіналу клубного чемпіонату світу в місті Шарлотт зіграє з Челсі. Початок поєдинку – в 23:00 за київським часом.