Бенфіка підписала півзахисника Астон Вілли

Аргентинський півзахисник англійської Астон Вілли Енцо Барренечеа став гравцем лісабонської Бенфіки.

Про це повідомляє пресслужба португальського клубу.

Мова йде про оренду на один рік. В угоді прописана опція викупу за 15 мільйонів євро, яка автоматично активується за досягнення певних умов. У складі Бенфіки Барренечеа виступатиме під 5-м номером.

Влітку минулого року Астон Вілла віддала за аргентинського хавбека Ювентусу 8 мільйонів євро, після чого відправила 24-річного півзахисника в річну оренду в Валенсію. Там гравець провів 33 матчі в усіх турнірах, відзначившись 1 голом і 2 асистами в усіх турнірах.

Раніше повідомлялося про інтерес Бенфіки до українського вінгера Жирони Віктора Циганкова.