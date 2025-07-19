Бенфіка підписала півзахисника Астон Вілли
ФК Бенфіка
Аргентинський півзахисник англійської Астон Вілли Енцо Барренечеа став гравцем лісабонської Бенфіки.
Про це повідомляє пресслужба португальського клубу.
Мова йде про оренду на один рік. В угоді прописана опція викупу за 15 мільйонів євро, яка автоматично активується за досягнення певних умов. У складі Бенфіки Барренечеа виступатиме під 5-м номером.
Влітку минулого року Астон Вілла віддала за аргентинського хавбека Ювентусу 8 мільйонів євро, після чого відправила 24-річного півзахисника в річну оренду в Валенсію. Там гравець провів 33 матчі в усіх турнірах, відзначившись 1 голом і 2 асистами в усіх турнірах.
Раніше повідомлялося про інтерес Бенфіки до українського вінгера Жирони Віктора Циганкова.