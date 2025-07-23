Бенфіка підписала хавбека, на якого претендувала Рома

Опорний півзахисник Палмейрас Річард Ріос став гравцем Бенфіки.

Про це повідомляє пресслужба португальського клубу.

Контракт із 25-річним колумбійцем розрахований на 5 років – до літа 2030 року. Сума трансферу склала 27 мільйонів євро. В контракті прописана клаусула в розмірі 100 мільйонів євро.

Окрім Бенфіки, на підписання хавбека претендувала Рома.

Ріос практично всю свою професійну кар’єру провів у Бразилії – за виключенням оренди у мексиканський Мазатлан у 2021 – 2022 роках. Хавбек є вихованцем Фламенго, окрім Палмейрас також грав за Гуарані.

У минулому сезоні на рахунку Ріоса 4 голи та 4 асисти в 36 матчах за Палмейрас у всіх турнірах. На рахунку гравця 2 голи в 23 матчах за збірну Колумбії.

Раніше Бенфіка підписала хавбека Астон Вілли Енцо Барренечеа.