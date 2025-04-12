Трубін розповів, чим португальці нагадують українців

Голкіпер Бенфіки та збірної України Анатолій Трубін розповів, якими були перші півтора року його життя в Португалії.

Воротар поділився враженнями на своїй сторінці в Instagram.

"Півтора року в Португалії. Нова мова, культура і ритм життя стали не викликом, а можливістю для росту. Португальці вражають своєю щирістю та гостинністю – це дуже нагадує українців. Хоча до їхнього стилю водіння досі звикаю – тут потрібно не тільки дивитися навколо, а й вміти передбачати майбутнє", – заявив українець.

Трубін перейшов у Бенфіку з Шахтаря в серпні 2023 року за 10 мільйонів євро. У поточному сезоні на рахунку 23-річного воротаря 41 матч у всіх турнірах, у яких він пропустив 43 голи та 17 разів відстояв "на нуль".

Минулого тижня Бенфіка розгромила Порту 4:1 у матчі 28 туру чемпіонату Португалії.