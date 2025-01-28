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Клуби Саудівської Аравії готові побити трансферний рекорд заради Вінісіуса

Станіслав Лисак — 28 січня 2025, 10:54
Клуби Саудівської Аравії готові побити трансферний рекорд заради Вінісіуса
Вінісіус Жуніор
Getty Images

Клуби Саудівської Аравії не полишають надій підписати бразильського вінгера мадридського Реала.

Про це повідомляє іспанське видання AS.

Саудити готові зробити 24-річного бразильця найдорожчим трансфером та найбільш високооплачуваним гравцем у світі.

За інформацією джерела, сума переходу може скласти 300 млн євро, що поб'є рекорд Неймара, за якого ПСЖ заплатив 222 млн Барселоні у 2017 році.

У разі потенційного трансферу Вінісіус зможе заробити за п'ять років у Саудівській Аравії 1 мільярд євро. Раніше повідомлялося, що головним претендентом на гравця є Аль-Ахлі.

Контракт бразильського футболіста з "вершковими" розрахований до 2027 року, а його ціна на Transfermarkt оцінюється у 200 мільйонів євро.

У нинішньому сезоні Вінісус провів за мадридців 26 матчів у всіх турнірах, забив 16 голів та віддав 8 асистів.

Реал Мадрид Саудівська Аравія Вінісіус Жуніор

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