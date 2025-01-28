Клуби Саудівської Аравії готові побити трансферний рекорд заради Вінісіуса

Клуби Саудівської Аравії не полишають надій підписати бразильського вінгера мадридського Реала.

Про це повідомляє іспанське видання AS.

Саудити готові зробити 24-річного бразильця найдорожчим трансфером та найбільш високооплачуваним гравцем у світі.

За інформацією джерела, сума переходу може скласти 300 млн євро, що поб'є рекорд Неймара, за якого ПСЖ заплатив 222 млн Барселоні у 2017 році.

У разі потенційного трансферу Вінісіус зможе заробити за п'ять років у Саудівській Аравії 1 мільярд євро. Раніше повідомлялося, що головним претендентом на гравця є Аль-Ахлі.

Контракт бразильського футболіста з "вершковими" розрахований до 2027 року, а його ціна на Transfermarkt оцінюється у 200 мільйонів євро.

У нинішньому сезоні Вінісус провів за мадридців 26 матчів у всіх турнірах, забив 16 голів та віддав 8 асистів.