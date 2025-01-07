Клуби Саудівської Аравії хочуть підписати Вінісіуса у 2025 році

Саудівська футбольна ліга зацікавлена в підписанні футболіста мадридського Реала та збірної Бразилії Вінісіуса Жуніора.

Про це повідомляє видання The Athletic.

На початку грудня відбулися нові телефонні розмови з агентами, в яких було роз'яснено, що в Саудівській Аравії досі хочуть бачити 24-річного футболіста.

Очікується, що наступна спроба підписати Вінісіуса відбудеться влітку 2025 року, а не в зимове трансферне вікно, головним претендентом на гравця є Аль-Ахлі.

Між сторонами відбулися переговори, включаючи особисту зустріч у Лондоні. Бразилець вислухав пропозицію, але вважає, що зараз не найкращий час, щоб переїжджати до Саудівської Аравії. Представники Реала своєю чергою вказали на пункт про відступні гравця в розмірі 1 млрд євро.

Контракт Вінісіуса з "вершковими" розраховані до 2027 року, мадридці виявили готовність розпочати процес продовження угоди, однак агенти гравця вважають за краще дочекатися кінця сезону, коли вони матимуть більше можливостей для переговорів.

Нагадаємо, що Вінісіус Жуніор на ряду з Ерлінгом Голандом визнані найдорожчими гравцями світу.