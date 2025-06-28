Екстренер Бенфіки очолить Аль-Наср

Новим головним тренером Аль-Насра із Саудівської Аравії стане Жорже Жезуш.

Про це повідомляє Фабріціо Романо.

За його інформацією, 70-річний португальський фахівець уже погодився на роботу з командою Кріштіану Роналду. Сам зірковий форвард також схвалив кандидатуру свого земляка. Офіційне оголошення про призначення Жезуша має відбутися незабаром.

На посаді головного тренера Аль-Насра Жезуш замінить італійського наставника Стефано Піолі, який покинув команду декілька днів тому та незабаром очолить Фіорентину.

Португальський фахівець добре знайомий із чемпіонатом Саудівської Аравії. Лише в травні поточного року він покинув посаду головного тренера Аль-Хіляля, яку обіймав з літа 2023 року. Також кандидатуру Жезуша розглядали на посаду головного тренера збірної Бразилії.