Українська правда
Усі розділи
Усі на базу!
Чемпіон Футбол

Екстренер Бенфіки очолить Аль-Наср

Олег Дідух — 28 червня 2025, 21:12
Екстренер Бенфіки очолить Аль-Наср
Жорже Жезуш
ФК Аль-Хіляль

Новим головним тренером Аль-Насра із Саудівської Аравії стане Жорже Жезуш.

Про це повідомляє Фабріціо Романо.

За його інформацією, 70-річний португальський фахівець уже погодився на роботу з командою Кріштіану Роналду. Сам зірковий форвард також схвалив кандидатуру свого земляка. Офіційне оголошення про призначення Жезуша має відбутися незабаром.

На посаді головного тренера Аль-Насра Жезуш замінить італійського наставника Стефано Піолі, який покинув команду декілька днів тому та незабаром очолить Фіорентину.

Португальський фахівець добре знайомий із чемпіонатом Саудівської Аравії. Лише в травні поточного року він покинув посаду головного тренера Аль-Хіляля, яку обіймав з літа 2023 року. Також кандидатуру Жезуша розглядали на посаду головного тренера збірної Бразилії.

Аль-Наср Жорже Жезуш

Аль-Наср

Фенербахче розпочав переговори з Аль-Насром щодо Дурана
Ексфутболіст Манчестер Сіті залишить Аль-Наср
ЗМІ розкрили подробиці нового контракту Роналду з Аль-Насром
Роналду отримав найдорожчий контракт в історії – журналіст
Та сама пристрасть, та сама мрія: Роналду – про продовження контракту з Аль-Насром

Останні новини