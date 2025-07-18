Аль-Наср підпише захисника Феєнорда за 33 мільйони

Центральний захисник Феєнорда та збірної Словаччини Давід Ганцко продовжить кар’єру в Аль-Насрі з Саудівської Аравії.

Про це повідомляє Фабріціо Романо.

За його інформацією, після тривалих перемовин клуби узгодили трансфер, сума якого складе 33 мільйони євро плюс бонуси. Сам 27-річний словак підпише з Аль-Насром контракт на три роки.

Окрім Аль-Насра, підписати Ганцко також хотів Атлетико Мадрид, проте клуб із Саудівської Аравії виграв боротьбу за гравця.

У минулому сезоні Давід Ганцко зіграв за Феєнорд 47 матчів, забив чотири голи та зробив чотири результативні передачі. Він перейшов у нідерландський клуб із празької Спарти влітку 2022 року. Також грав за словацьку Жиліну та італійську Фіорентину.