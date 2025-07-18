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Аль-Наср підпише захисника Феєнорда за 33 мільйони

Олег Дідух — 18 липня 2025, 19:12
Аль-Наср підпише захисника Феєнорда за 33 мільйони
Давід Ганцко
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Центральний захисник Феєнорда та збірної Словаччини Давід Ганцко продовжить кар’єру в Аль-Насрі з Саудівської Аравії.

Про це повідомляє Фабріціо Романо.

За його інформацією, після тривалих перемовин клуби узгодили трансфер, сума якого складе 33 мільйони євро плюс бонуси. Сам 27-річний словак підпише з Аль-Насром контракт на три роки.

Окрім Аль-Насра, підписати Ганцко також хотів Атлетико Мадрид, проте клуб із Саудівської Аравії виграв боротьбу за гравця.

У минулому сезоні Давід Ганцко зіграв за Феєнорд 47 матчів, забив чотири голи та зробив чотири результативні передачі. Він перейшов у нідерландський клуб із празької Спарти влітку 2022 року. Також грав за словацьку Жиліну та італійську Фіорентину.

Феєнорд Аль-Наср Давід Ганцко

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