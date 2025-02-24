Екстренер Мілана знаходиться на межі звільнення з Аль-Насра

Клуб Кріштіану Роналду, Аль-Наср, може незабаром звільнити головного тренера команди, Стефано Піолі.

Про це повідомляє TuttoMercatoWeb.

Наразі Аль-Наср посідає лише четверте місце в чемпіонаті Саудівської Аравії та перебуває поза зоною Ліги чемпіонів. Для збереження своєї посади Піолі необхідно виграти два наступних матчі в чемпіонаті – проти Аль-Вахди та Аль-Оруби 25 і 28 лютого відповідно.

За ситуацією пильно стежить колишній клуб Піолі, Мілан. В італійському клубі розглядають можливість повернення 59-річного фахівця. Роботою нинішнього наставника команди, Сержіу Консейсау, в Мілані незадоволені.

Нагадаємо, Піолі очолює Аль-Наср із вересня минулого року. Тоді він замінив на посаді наставника команди екстренера Шахтаря Луїша Каштру.