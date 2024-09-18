Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Піолі очолив Аль-Наср Роналду

Олександр Булава — 18 вересня, 19:33
Піолі очолив Аль-Наср Роналду
Стефано Піолі
Getty Images

Італійський фахівець Стефано Піолі став новим головним тренером саудівського Аль-Наса.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Команда Кріштіану Роналду не розголошує деталі угоди.

На посаді головного тренера Піолі замінив португальця Луїша Каштру, якого напередодні звільнили.

Нагадаємо, що Піолі очолював "червоно-чорних" з жовтня 2019 року. В сезоні-2021/2022 Мілан під його керівництвом став чемпіоном Італії та доходив до півфіналу Ліги чемпіонів (сезон-2022/23).

В останньому сезоні Серії А "россонері" фінішували на другій сходинці. У травні Мілан оголосив про відхід Піолі.

Кріштіану Роналду Аль-Наср Стефано Піолі

Кріштіану Роналду

Мбаппе обійшов Шевченка у списку найкращих бомбардирів за всю історію Ліги чемпіонів
В Португалії хочуть випустити монету на честь Роналду
Джошуа розповів про що спілкується з Роналду під час зустрічей
Це складно: Роналду — про тренерську кар'єру
Аль-Наср вручив Роналду футболку на честь 900 голів у кар'єрі

Останні новини