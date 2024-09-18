Піолі очолив Аль-Наср Роналду
Стефано Піолі
Getty Images
Італійський фахівець Стефано Піолі став новим головним тренером саудівського Аль-Наса.
Про це повідомляє пресслужба клубу.
Команда Кріштіану Роналду не розголошує деталі угоди.
На посаді головного тренера Піолі замінив португальця Луїша Каштру, якого напередодні звільнили.
Нагадаємо, що Піолі очолював "червоно-чорних" з жовтня 2019 року. В сезоні-2021/2022 Мілан під його керівництвом став чемпіоном Італії та доходив до півфіналу Ліги чемпіонів (сезон-2022/23).
В останньому сезоні Серії А "россонері" фінішували на другій сходинці. У травні Мілан оголосив про відхід Піолі.