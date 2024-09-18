Піолі очолив Аль-Наср Роналду

Італійський фахівець Стефано Піолі став новим головним тренером саудівського Аль-Наса.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Команда Кріштіану Роналду не розголошує деталі угоди.

На посаді головного тренера Піолі замінив португальця Луїша Каштру, якого напередодні звільнили.

ستيفانو بيولي نصراوي 🤩

أهلا بمدربنا الجديد 🔥💛 pic.twitter.com/MVIHAiqlJY — نادي النصر السعودي (@AlNassrFC) September 18, 2024

Нагадаємо, що Піолі очолював "червоно-чорних" з жовтня 2019 року. В сезоні-2021/2022 Мілан під його керівництвом став чемпіоном Італії та доходив до півфіналу Ліги чемпіонів (сезон-2022/23).

В останньому сезоні Серії А "россонері" фінішували на другій сходинці. У травні Мілан оголосив про відхід Піолі.