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Каземіро може перейти в клуб Саудівської Аравії за 9-значну суму

Микола Дендак — 4 червня, 07:50
Каземіро може перейти в клуб Саудівської Аравії за 9-значну суму

Півзахисник Манчестер Юнайтед бразилець Каземіро став трансферною ціллю Аль-Насра.

Про це повідомляє CaughtOffside.

Зазначається, що аравійський клуб готовий запропонувати за 32-річного футболіста від 90 до 100 мільйонів євро. Гравець вже погодився на трансфер, тому залишилося лише погодити перехід з керівництвом МЮ.

У поточному сезоні опорник зіграв 32 матчі за свій клуб, забив 5 м'ячів та віддав 3 гольові передачі.

Нагадаємо, до команди Кріштіану Роналду також може приєднатися капітан Реала Начо Фернандес. Раніше повідомлялося, що "червноні дияволи" планують позбутися Каземіро в літнє трансферне вікно.

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