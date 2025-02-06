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Клуб Першої ліги продасть низку футболістів

Микола Дендак — 6 лютого 2025, 11:00
Клуб Першої ліги продасть низку футболістів
Андрій Філь
ФК Кременчук

Директор першолігового Кременя Андрій Філь повідомив, що команду цією зимою покине 5-6 футболістів. Клуб за кожного гравця планує отримати грошову компенсацію.

Його слова передає Український футбол.

"Зараз ще офіційно не можу сказати, йдуть переговори, які перебувають на фінальній стадії. Думаю, 5-6 футболістів перейдуть в інші команди. Також мають приїхати на перегляд 7-9 гравців з Першої та Другої ліг.
Ми за кожного футболіста хочемо отримати компенсацію. Зараз є деякі питання щодо конкретних цін за гравців – ми хочемо отримати одні гроші, клуби готові платити інші. Тому перемовини ще тривають", – сказав Філь.

Кремінь посів останнє місце у групі B Першої ліги з 6 очками. У другій частині сезону команда виступить у групі вибування.

Раніше директор Кременя підтвердив інформацію про розпуск команди. Проте клуб не збирається зніматися з чемпіонату.

Кремінь Чемпіонат України, Перша ліга Андрій Філь

Кремінь

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