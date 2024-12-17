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Клуб Першої ліги вирішив розпустити команду

Олександр Булава — 17 грудня 2024, 20:45
Клуб Першої ліги вирішив розпустити команду

Керівництво Кременя прийняло рішення розпустити команду та надати гравцям статус вільних агентів.

Про це повідомляє FootBoom.

При цьому клуб не планує зніматися з розіграшу Першої ліги. У лютому Кремінь хоче зібрати нову команду, яка буде готуватися до другої частини сезону.

Також розглядається варіант догравання турніру молодими гравцями, або повернути футболістів, які не знайдуть собі інших клубів.

Кремінь посів останнє місце у групі В Першої ліги з 6 очками. У другій частині сезону команда виступить у групі вибування.

Кремінь Чемпіонат України, Перша ліга

Кремінь

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