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Грав із Пеле та провів майже 700 матчів за клуб: помер легендарний футболіст Сантоса

Руслан Травкін — 4 лютого 2025, 16:31
Грав із Пеле та провів майже 700 матчів за клуб: помер легендарний футболіст Сантоса
Антоніо Ліма
Santosfc.com.br

У 83-річному віці помер Антоніо Ліма дос Сантос, легендарний гравець футбольного Сантоса 60-х років XX століття.

Про це повідомила пресслужба команди.

Сантос оголосив семиденну жалобу, а прапор клубу біля офісу та стадіону було приспущено. 

Антоніо Ліма грав за клуб з 1961 до 1971 року. Саме в цей час за клуб виступав і легендарний Пеле. 

Він виступав на позиції захисника, але міг зіграти і в півзахисті. Разом із ним Сантос 6 разів ставав чемпіоном Бразилії та двічі вигравав Кубок Лібертадорес. Загалом за "біло-чорних" провів 696 поєдинків, у яких забив 65 голів.

На його рахунку 4 голи за 14 поєдинків у складі збірної Бразилії. Грав за "селесао" на ЧС-1966. На тому Мундіалі бразильці вибули на груповому етапі, пропустивши вперед Португалію та Угорщину.

Нагадаємо, кілька днів тому пішов у засвіти легенда Фенербахче Огюн Алтипармак. 

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