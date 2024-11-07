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Аль-Хіляль виключить Неймара з заявки на сезон

Олег Дідух — 7 листопада 2024, 14:38
Аль-Хіляль виключить Неймара з заявки на сезон
Неймар
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Клуб із Саудівської Аравії Аль-Хіляль планує виключити зіркового бразильського форварда команди Неймара з заявки на другу половину поточного сезону.

Про це повідомляє Goal.com.

Нова травма Неймара, яку він отримав у другому матчі після річної відсутності, змусила керівництво та тренерський штаб Аль-Хіляля остаточно втратити віру в бразильця і його здатність бути корисним на полі. Клуб розглядає навіть можливість дострокового розірвання контракту, який розрахований до літа 2025 року.

Вчора стало відомо, що у Неймара розтягнення підколінного сухожилля, він пропустить 4-6 тижнів. Раніше повідомлялося про те, що влітку 2025 року нападник може повернутись у Сантос.

Трансфер форварда збірної Бразилії влітку 2023 року обійшовся Аль-Хілялю в 90 мільйонів євро.

Аль-Хіляль Неймар

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