Аль-Хіляль виключить Неймара з заявки на сезон

Клуб із Саудівської Аравії Аль-Хіляль планує виключити зіркового бразильського форварда команди Неймара з заявки на другу половину поточного сезону.

Про це повідомляє Goal.com.

Нова травма Неймара, яку він отримав у другому матчі після річної відсутності, змусила керівництво та тренерський штаб Аль-Хіляля остаточно втратити віру в бразильця і його здатність бути корисним на полі. Клуб розглядає навіть можливість дострокового розірвання контракту, який розрахований до літа 2025 року.

Вчора стало відомо, що у Неймара розтягнення підколінного сухожилля, він пропустить 4-6 тижнів. Раніше повідомлялося про те, що влітку 2025 року нападник може повернутись у Сантос.

Трансфер форварда збірної Бразилії влітку 2023 року обійшовся Аль-Хілялю в 90 мільйонів євро.